Réunion d’urgence, Salle Paul Fort Nantes, Nantes
samedi 10 avril 2027 · Salle Paul Fort Nantes · Nantes
Informations pratiques
Réunion d’urgence Samedi 10 avril 2027, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique
35 €
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2027-04-10T20:30:00+02:00 – 2027-04-10T22:00:00+02:00
Fin : 2027-04-10T20:30:00+02:00 – 2027-04-10T22:00:00+02:00
Pièce de Marilyne Bal
Stéphane, producteur de musique au sommet de sa carrière, décide de tout plaquer pour retrouver des valeurs plus vraies, plus humaines.
Mais avant de changer de vie, il doit affronter un ultime défi : annoncer la nouvelle à ses trois ex-femmes…toutes aussi hautes en couleur que redoutables !
Sous l’œil (pas toujours avisé) de son coach et ami Freddy, il les réunit pour une réunion d’urgence qui vire rapidement au grand n’importe quoi.
Entre règlements de compte, quiproquos délirants et vérités qui éclatent, le chaos s’installe… pour le plus grand plaisir du public !
Mise en scène : Anne Bouvier
Avec Fabienne Carat, Kamel Belghazi, Tonya Kinzinger, Stéphanie Colonna, Arnaud Jouan, Pauline Dallier
Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.samedisnantais.fr/ »}]
Dans le cadre des Samedis Nantais du boulevard et de l’humour Samedis nantais Samedis nantais du boulevard et de l’humour
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