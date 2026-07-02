Réunion d’urgence, Salle Paul Fort Nantes, Nantes

Informations pratiques

Réunion d’urgence Samedi 10 avril 2027, 20h30 Salle Paul Fort Nantes Loire-Atlantique

35 €

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-10T20:30:00+02:00 – 2027-04-10T22:00:00+02:00

Fin : 2027-04-10T20:30:00+02:00 – 2027-04-10T22:00:00+02:00

Pièce de Marilyne Bal

Stéphane, producteur de musique au sommet de sa carrière, décide de tout plaquer pour retrouver des valeurs plus vraies, plus humaines.

Mais avant de changer de vie, il doit affronter un ultime défi : annoncer la nouvelle à ses trois ex-femmes…toutes aussi hautes en couleur que redoutables !

Sous l’œil (pas toujours avisé) de son coach et ami Freddy, il les réunit pour une réunion d’urgence qui vire rapidement au grand n’importe quoi.

Entre règlements de compte, quiproquos délirants et vérités qui éclatent, le chaos s’installe… pour le plus grand plaisir du public !

Mise en scène : Anne Bouvier

Avec Fabienne Carat, Kamel Belghazi, Tonya Kinzinger, Stéphanie Colonna, Arnaud Jouan, Pauline Dallier

Salle Paul Fort Nantes 9 Rue Basse Porte, Nantes Nantes 44000 Hauts-Pavés – Saint-Félix Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.samedisnantais.fr/ »}]

Dans le cadre des Samedis Nantais du boulevard et de l’humour Samedis nantais Samedis nantais du boulevard et de l’humour