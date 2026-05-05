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Réunion Hebdomadaire consacrée au projet associatif, Athénée Municipal Joseph Wresinski, Bordeaux

Réunion Hebdomadaire consacrée au projet associatif, Athénée Municipal Joseph Wresinski, Bordeaux

Réunion Hebdomadaire consacrée au projet associatif, Athénée Municipal Joseph Wresinski, Bordeaux mardi 29 septembre 2026.

Lieu : Athénée Municipal Joseph Wresinski

Adresse : 10 place Saint Christoly 33000 Bordeaux

Ville : 33000 Bordeaux

Département : Gironde

Début : mardi 29 septembre 2026

Fin : mardi 29 septembre 2026

Réunion Hebdomadaire consacrée au projet associatif Mardi 29 septembre, 10h00 Athénée Municipal Joseph Wresinski Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T10:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T10:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:00:00+02:00

Nous avons décidé de formaliser notre projet associatif qui sera présenté à l’occasion de l’Assemblée Générale 2027 de notre association.
6 thème ont été retenus
– 1 – Notre raison d’être, nos valeurs et notre posture
– 2- Nos publics et nos partenaires
– 3 – Notre territoire
– 4 – Nos actions, notre fonctionnement
– 5 -Notre communication interne et externe dont la révision de notre site internet
– 6 – Nos envies pour demain

Athénée Municipal Joseph Wresinski 10 place Saint Christoly 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
projet associatif

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