Réunion Hebdomadaire consacrée au projet associatif, Athénée Municipal Joseph Wresinski, Bordeaux
Réunion Hebdomadaire consacrée au projet associatif, Athénée Municipal Joseph Wresinski, Bordeaux mardi 29 septembre 2026.
Réunion Hebdomadaire consacrée au projet associatif Mardi 29 septembre, 10h00 Athénée Municipal Joseph Wresinski Gironde
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-29T10:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-29T10:00:00+02:00 – 2026-09-29T12:00:00+02:00
Nous avons décidé de formaliser notre projet associatif qui sera présenté à l’occasion de l’Assemblée Générale 2027 de notre association.
6 thème ont été retenus
– 1 – Notre raison d’être, nos valeurs et notre posture
– 2- Nos publics et nos partenaires
– 3 – Notre territoire
– 4 – Nos actions, notre fonctionnement
– 5 -Notre communication interne et externe dont la révision de notre site internet
– 6 – Nos envies pour demain
Athénée Municipal Joseph Wresinski 10 place Saint Christoly 33000 Bordeaux Bordeaux 33000 Bordeaux Centre Gironde Nouvelle-Aquitaine
projet associatif
À voir aussi à Bordeaux (Gironde)
- Fête cuivrée, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 5 mai 2026
- Fête cuivrée 2026 : Concert #1 Cor d’époque, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 5 mai 2026
- Rencontre littéraire avec Abdelaziz Baraka Sakin, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 5 mai 2026
- Fête cuivrée 2026 : Concert #2 Prélude Cuivres, Bibliothèque Mériadeck, Bordeaux 5 mai 2026
- Les orchidées de la Réserve Ecologique des Barails, Bordeaux – Lieu de départ communiqué par l’association à l’inscription, Bordeaux 5 mai 2026