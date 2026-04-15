Réunion publique sur la réhabilitation de l’église d’Arvert Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Arvert

Réunion publique sur la réhabilitation de l’église d’Arvert

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-09 18:30:00

fin : 2026-06-09

Date(s) :

2026-06-09

La commune d’Arvert organise une réunion publique dédiée au projet de réhabilitation de l’église.

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Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr

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English :

The commune of Arvert is organizing a public meeting dedicated to the church renovation project.

L’événement Réunion publique sur la réhabilitation de l’église d’Arvert Arvert a été mis à jour le 2026-05-26 par Royan Atlantique