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Réunion publique sur la réhabilitation de l’église d’Arvert Salles des Fêtes d’Arvert Arvert

Réunion publique sur la réhabilitation de l’église d’Arvert Salles des Fêtes d’Arvert Arvert mardi 9 juin 2026.

Lieu : Salles des Fêtes d'Arvert

Adresse : Place Jacques Lacombe

Ville : 17530 Arvert

Département : Charente-Maritime

Début : mardi 9 juin 2026

Fin : mardi 9 juin 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Arvert

Réunion publique sur la réhabilitation de l’église d’Arvert

Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:30:00
fin : 2026-06-09

Date(s) :
2026-06-09

La commune d’Arvert organise une réunion publique dédiée au projet de réhabilitation de l’église.
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Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36  mairie@ville-arvert.fr

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English :

The commune of Arvert is organizing a public meeting dedicated to the church renovation project.

L’événement Réunion publique sur la réhabilitation de l’église d’Arvert Arvert a été mis à jour le 2026-05-26 par Royan Atlantique

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