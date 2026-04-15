Réunion publique sur la réhabilitation de l’église d’Arvert Salles des Fêtes d’Arvert Arvert
Réunion publique sur la réhabilitation de l’église d’Arvert Salles des Fêtes d’Arvert Arvert mardi 9 juin 2026.
Arvert
Réunion publique sur la réhabilitation de l’église d’Arvert
Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-09 18:30:00
fin : 2026-06-09
Date(s) :
2026-06-09
La commune d’Arvert organise une réunion publique dédiée au projet de réhabilitation de l’église.
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Salles des Fêtes d’Arvert Place Jacques Lacombe Arvert 17530 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 40 36 mairie@ville-arvert.fr
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English :
The commune of Arvert is organizing a public meeting dedicated to the church renovation project.
L’événement Réunion publique sur la réhabilitation de l’église d’Arvert Arvert a été mis à jour le 2026-05-26 par Royan Atlantique
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