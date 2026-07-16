Réunion technique – Flavescence dorée : réglementation et moyens de lutte, Cave de Saint-Désirat, 6 rue du Champ de l’Homme, Sarras (07), Sarras

jeudi 23 juillet 2026 · Cave de Saint-Désirat, 6 rue du Champ de l'Homme, Sarras (07) · Sarras

Informations pratiques

Réunion technique – Flavescence dorée : réglementation et moyens de lutte Jeudi 23 juillet, 14h00 Cave de Saint-Désirat, 6 rue du Champ de l’Homme, Sarras (07) Ardèche

entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-23T14:00:00+02:00 – 2026-07-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-07-23T14:00:00+02:00 – 2026-07-23T16:00:00+02:00

La Chambre d’agriculture de l’Ardèche, en partenariat avec FREDON, l’AOC Saint-Joseph et les Vignerons des Côtes du Rhône, organise une réunion d’information consacrée à la flavescence dorée, destinée aux viticulteurs des Côtes du Rhône septentrionales.

Au programme :

comprendre le rôle de la cicadelle vectrice dans la propagation de la maladie, identifier les symptômes de la flavescence dorée

faire le point sur le cadre réglementaire de la lutte obligatoire et découvrir les principaux leviers de prévention et de lutte.

La réunion s’appuiera également sur des exemples concrets de mise en œuvre afin de répondre aux questions des participants.

Participation gratuite.

Contact :

Coraline GUIGOU – 06 07 60 48 03 – coraline.guigou@ardeche.chambagri.fr

Cave de Saint-Désirat, 6 rue du Champ de l’Homme, Sarras (07) 6 rue du Champ de l’Homme, 07370 Sarras Sarras 07370 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « coraline.guigou@ardeche.chambagri.fr »}] [{« link »: « mailto:coraline.guigou@ardeche.chambagri.fr »}]

Comprendre la flavescence dorée, reconnaître ses symptômes et connaître les moyens de lutte.

Chambre agriculture de l’Ardèche