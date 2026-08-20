Rêve éveillé, les contes de Guy, l’apprenti Bib’, Bibliothèque Barande, Perpignan
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque Barande · Perpignan
Informations pratiques
Rêve éveillé, les contes de Guy, l’apprenti Bib’ Samedi 3 octobre, 10h30 Bibliothèque Barande Pyrénées-Orientales
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:30:00+02:00 – 2026-10-03T11:30:00+02:00
Rêve éveillé, les contes de Guy, l’apprenti Bib’
Des contes à deviner, des histoires à partager et des paroles à écouter…
Laissez-vous entraîner dans un univers de magie, d’aventure et de mystère, grâce à Guy, notre apprenti Bib’.
Guy a 14 ans. Originaire du Cameroun, il vit dans le quartier du Vernet et fréquente régulièrement la bibliothèque Barande. Habitué à conter, il aime réadapter les contes traditionnels.
Un rendez-vous chaleureux placé sous le signe du partage et de l’imaginaire.
Tout public à partir de 8 ans · entrée libre
Bibliothèque Barande Esplanade Edouard le Roy Perpignan 66000 Moyen Vernet Pyrénées-Orientales Occitanie +330468663567 https://resolu.net
Biblis en folie 2026
©médiathèquedeperpignan
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