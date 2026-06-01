« Revealing the microbial collective behind Honey bee cognitive performance », salle verte, Toulouse

« Revealing the microbial collective behind Honey bee cognitive performance » Vendredi 19 juin, 13h30 salle verte Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-19T13:30:00+02:00 – 2026-06-19T15:00:00+02:00

Fin : 2026-06-19T13:30:00+02:00 – 2026-06-19T15:00:00+02:00

salle verte 105 Avenue de Casselardit | 31300 Toulouse Toulouse 31300 Arènes Romaines / Saint-Martin du Touch / Purpan Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://teams.microsoft.com/meet/359791297035547?p=mWQkGai5GGMlmOWn1X »}]

Amélie Cabirol ets CRCN CNRS et responsable de l’équipe InterACT au CBI-CRCA (Centre de Recherches sur la Cognition Animale)