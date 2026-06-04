Réveil au parc du lycée Carcouët Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin, Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-09-19 09:00 – 10:30

Gratuit : non Enfants à partir de 8 ans Tout public

Pour la 2e année, le Lycée Carcouët nous ouvre exceptionnellement les grilles de son parc à l’occasion des Journées du patrimoine et du matrimoine.Au fil d’une balade botanique propice à l’éveil des sens, profitez de l’occasion pour débuter votre journée de visites en toute détente, en découvrant ses arbres d’ici et d’ailleurs qui nous content une histoire des lieux, ses plantations paysagères et la végétation spontanée qui cohabitent dans un parc de ville qui pourrait sembler commun à nos yeux, et pourtant plein de mystères…Partage et convivialité seront de mise. Une dégustation de boisson naturelle faite maison clôturera la visite. Vous pourrez ensuite poursuivre avec une découverte du quartier du Breil-Malville guidée par des étudiants en BTS tourisme et une habitante, de 10h30 à 12h = Balade « Sans mémoire pas d’avenir, découverte du quartier du Breil-Malville » Informations :Horaire : de 9h à 10h30 (durée : 1h30)Rdv : Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin, NantesRenseignements : Les Balades d’Olivia – Olivia Godart contact@lesbaladesdolivia.fr

Grille du château, 91 bd pierre de Coubertin, Nantes Nantes 44100



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