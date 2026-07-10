Réveil créole : Humano – Concert – Festival Aux heures d’été Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Nantes

Informations pratiques

Date et horaire de début et de fin : 2026-07-11 09:30 – 10:15

Gratuit : oui Tout public

Rendez-vous inédit Pour débuter le week-end, le Château des ducs de Bretagne résonne des voix et des sonorités profondes de « Humano », une création portée par Daphné El Peregrino et Simon Mary.Entre gospel, negro spirituals et mémoire vivante des chants de lutte pour la liberté, ce duo propose un réveil musical sensible et habité. Nourrie des racines culturelles haïtiennes de Daphné El Peregrino et d’une approche contemporaine et épurée, leur musique tisse un lien entre spiritualité, résistance et humanité. Un moment suspendu, intime et universel, pour commencer la journée en douceur et en émotion. Daphné El Peregrino : voix / Simon Mary : contrebasse Durée : 45 min. Dans le cadre du Festival Musiques et cultures du monde contemporain, Aux heures d’été Concert à la Tour du Port du Château des ducs de Bretagne (accès par l’entrée principale)

Château des Ducs de Bretagne – Musée d’Histoire de Nantes Centre-ville Nantes 44000

08 11 46 46 44 https://www.chateaunantes.fr/ https://www.auxheuresete.com/



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