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RÉVEIL DES CIMES Céret

vendredi 17 juillet 2026 · Céret

RÉVEIL DES CIMES Céret

Informations pratiques

Début
vendredi 17 juillet 2026
Fin
vendredi 17 juillet 2026
Heure de début
04:00:00
Ville
66400 Céret
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
30 30 30 Tarif Groupe Tarif groupe

Céret

RÉVEIL DES CIMES

Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : 30 – 30 – 30

Tarif Groupe
Tarif groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-07-17 04:00:00
fin : 2026-07-17 09:00:00

Date(s) :
2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Vivez un lever de soleil inoubliable au sommet des montagnes. Guidé par un accompagnateur en montagne, partez à l’aube pour une randonnée accessible et laissez-vous émerveiller par les premiers rayons du soleil. L’expérience se prolonge autour d’un délicieux petit-déjeuner composé d’une sélection des meilleurs produits de la vallée.

Réservation obligatoire. Nombre de places limitées.
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Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 22 12 62 77  exploricimes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience an unforgettable sunrise at the summit of the mountains. Led by a mountain guide, set out at dawn for an easy hike and marvel at the first rays of the sun. The experience continues with a delicious breakfast featuring a selection of the valley’s finest local products.

Reservations required. Limited availability.

L’événement RÉVEIL DES CIMES Céret a été mis à jour le 2026-07-24 par VALLESPIR TOURISME

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