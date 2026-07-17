Informations pratiques

Céret

RÉVEIL DES CIMES

Céret Pyrénées-Orientales

Tarif : 30 – 30 – 30

Tarif Groupe

Tarif groupe

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-07-17 04:00:00

fin : 2026-07-17 09:00:00

Date(s) :

2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31

Vivez un lever de soleil inoubliable au sommet des montagnes. Guidé par un accompagnateur en montagne, partez à l’aube pour une randonnée accessible et laissez-vous émerveiller par les premiers rayons du soleil. L’expérience se prolonge autour d’un délicieux petit-déjeuner composé d’une sélection des meilleurs produits de la vallée.

Réservation obligatoire. Nombre de places limitées.

.

Céret 66400 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 22 12 62 77 exploricimes@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Experience an unforgettable sunrise at the summit of the mountains. Led by a mountain guide, set out at dawn for an easy hike and marvel at the first rays of the sun. The experience continues with a delicious breakfast featuring a selection of the valley’s finest local products.

Reservations required. Limited availability.

L’événement RÉVEIL DES CIMES Céret a été mis à jour le 2026-07-24 par VALLESPIR TOURISME