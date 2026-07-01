Réveil musculaire Rieucourt Pindères
samedi 11 juillet 2026 · Rieucourt · Pindères
Informations pratiques
Pindères
Réveil musculaire
Rieucourt Guinguette du Lapin Blanc Pindères Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11
Date(s) :
2026-07-11
Cours adulte (à partir de 15 ans)
Apportez son tapis ou sa serviette, gourde et baskets
Cours adulte (à partir de 15 ans) .
Rieucourt Guinguette du Lapin Blanc Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine hello@sunsetflow.fr
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English : Réveil musculaire
Adult Classes (ages 15 and up)
Bring your own mat or towel, water bottle, and sneakers
L’événement Réveil musculaire Pindères a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Coteaux et Landes de Gascogne
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