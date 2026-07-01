Réveil musculaire Rieucourt Pindères

Informations pratiques

Pindères

Réveil musculaire

Rieucourt Guinguette du Lapin Blanc Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:30:00

fin : 2026-07-11

Date(s) :

2026-07-11

Cours adulte (à partir de 15 ans)

Apportez son tapis ou sa serviette, gourde et baskets

Cours adulte (à partir de 15 ans) .

Rieucourt Guinguette du Lapin Blanc Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine hello@sunsetflow.fr

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English : Réveil musculaire

Adult Classes (ages 15 and up)

Bring your own mat or towel, water bottle, and sneakers

L’événement Réveil musculaire Pindères a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Coteaux et Landes de Gascogne