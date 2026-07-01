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AGENDA · Pindères

Réveil musculaire Rieucourt Pindères

samedi 11 juillet 2026 · Rieucourt · Pindères

Réveil musculaire Rieucourt Pindères

Informations pratiques

Début
samedi 11 juillet 2026
Fin
samedi 11 juillet 2026
Heure de début
10:30:00
Lieu
Rieucourt
Adresse
Guinguette du Lapin Blanc
Ville
47700 Pindères
Département
Lot-et-Garonne
Tarif
10 10 10 Tarif de base plein tarif

Pindères

Réveil musculaire

Rieucourt Guinguette du Lapin Blanc Pindères Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:30:00
fin : 2026-07-11

Date(s) :
2026-07-11

Cours adulte (à partir de 15 ans)
Apportez son tapis ou sa serviette, gourde et baskets
Cours adulte (à partir de 15 ans)   .

Rieucourt Guinguette du Lapin Blanc Pindères 47700 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine   hello@sunsetflow.fr

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English : Réveil musculaire

Adult Classes (ages 15 and up)
Bring your own mat or towel, water bottle, and sneakers

L’événement Réveil musculaire Pindères a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Coteaux et Landes de Gascogne

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