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Réveillon de la Saint Sylvestre au Cabaret Gaillard Brive-la-Gaillarde

Réveillon de la Saint Sylvestre au Cabaret Gaillard Brive-la-Gaillarde jeudi 31 décembre 2026.

Adresse : 6 Rue Louis Lépine

Ville : 19100 Brive-la-Gaillarde

Département : Corrèze

Début : jeudi 31 décembre 2026

Fin : jeudi 31 décembre 2026

Heure de début : 19:30:00

Tarif :

Brive-la-Gaillarde

Réveillon de la Saint Sylvestre au Cabaret Gaillard

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-31 19:30:00
fin : 2026-12-31

Date(s) :
2026-12-31

Un Réveillon unique pour célébrer le Nouvel An au Cabaret Gaillard !
Le Cabaret Gaillard vous invite à vivre une soirée inoubliable pour le passage à la nouvelle année.   .

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine  

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English : Réveillon de la Saint Sylvestre au Cabaret Gaillard

L’événement Réveillon de la Saint Sylvestre au Cabaret Gaillard Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme

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