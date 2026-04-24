Brive-la-Gaillarde

Réveillon de la Saint Sylvestre au Cabaret Gaillard

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31 19:30:00

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Un Réveillon unique pour célébrer le Nouvel An au Cabaret Gaillard !

Le Cabaret Gaillard vous invite à vivre une soirée inoubliable pour le passage à la nouvelle année. .

6 Rue Louis Lépine Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine

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English : Réveillon de la Saint Sylvestre au Cabaret Gaillard

L’événement Réveillon de la Saint Sylvestre au Cabaret Gaillard Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-04-24 par Brive Tourisme