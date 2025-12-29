Réveillon Saint-Sylvestre

Grande Rue Ault Somme

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-31

fin : 2026-12-31

Date(s) :

2026-12-31

Priorité aux aultois en résidence principale ou secondaire, ils peuvent venir accompagnés de leur famille proche.

Priorité aux aultois en résidence principale ou secondaire, ils peuvent venir accompagnés de leur famille proche. .

Grande Rue Ault 80460 Somme Hauts-de-France +33 3 22 60 41 21

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Priority is given to Ault residents with a primary or secondary residence, who may bring their immediate family along.

L’événement Réveillon Saint-Sylvestre Ault a été mis à jour le 2025-12-26 par DESTINATION LE TREPORT MERS