Rêverie électronique : sieste musicale de Jesse Lucas (0/24 mois) Lafayette Anticipations Paris
Rêverie électronique : sieste musicale de Jesse Lucas (0/24 mois) Lafayette Anticipations Paris samedi 18 avril 2026.
D’une symphonie pour gouttes de pluie à un orchestre de hochets endiablés, ce laboratoire de musique expérimentale pour bébés promet une aventure sonore unique.
Accompagné de son synthétiseur modulaire, le musicien Jesse Lucas imagine un univers organique qui se déploie tout en douceur, invitant les enfants à observer, ressentir et se laisser porter par les vibrations musicales.
En partenariat avec l‘Armada Productions.
Deux fois par an, la Fondation offre à ses tou·tes peti·tes visiteur·ses (0/24 mois) une parenthèse d’éveil musical.
Du samedi 18 avril 2026 au dimanche 19 avril 2026 :
samedi, dimanche
de 11h00 à 11h30
samedi, dimanche
de 10h00 à 10h30
payant Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-04-18T13:00:00+02:00
fin : 2026-04-19T14:30:00+02:00
Date(s) : 2026-04-18T10:00:00+02:00_2026-04-18T10:30:00+02:00;2026-04-18T11:00:00+02:00_2026-04-18T11:30:00+02:00;2026-04-19T10:00:00+02:00_2026-04-19T10:30:00+02:00;2026-04-19T11:00:00+02:00_2026-04-19T11:30:00+02:00
Lafayette Anticipations 9, rue du Plâtre 75004 Paris
https://www.lafayetteanticipations.com/fr/manifestation/reverie-electronique-sieste-musicale-de-jesse-lucas-024-mois
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