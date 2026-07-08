Reverse Route du port de Lavéra Martigues

Informations pratiques

Martigues

Reverse

Mardi 16 février 2027 de 20h à 21h. Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-02-16 20:00:00

fin : 2027-02-16 21:00:00

Date(s) :

2027-02-16

Avec Reverse, la compagnie marseillaise Ellipse offre une cinquième création explosive et acrobatique à la croisée des chemins entre danse contemporaine, hip-hop et cirque.Familles

Axel Loubette, chorégraphe, danseur et parapentiste, mêle ici son engagement écopolitique à une recherche chorégraphique exigeante. En confrontant six danseurs-acrobates à la force du vent, il dessine une marche hors du commun, librement inspirée des écrits de Vandana Shiva, écoféministe indienne et de l’écrivain Alain Damasio. La chorégraphie devient un acte de désobéissance créatrice, comme forme de lutte sociale et écologique incarnée par le mouvement de corps solidaires. Le titre Reverse évoque autant le latin versus, qui signifie aller vers et contre , que l’idée d’un discours poétique ( verse ) comblant notre manque actuel de dialogues. Il questionne notre capacité à inverser la destruction de la nature et à redonner souffle à notre imagination collective. .

Route du port de Lavéra Allée Pablo Picasso Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 49 02 00 billetterie@les-salins.net

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English :

With Reverse, the Marseille-based company Ellipse offers a fifth explosive and acrobatic creation at the crossroads of contemporary dance, hip-hop and circus.

L’événement Reverse Martigues a été mis à jour le 2026-06-30 par Office de Tourisme de Martigues