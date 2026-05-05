Révise à la bibli !, Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba, Bordeaux

Révise à la bibli ! 27 mai – 10 juin, les mercredis Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba Gironde

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-27T14:00:00+02:00 – 2026-05-27T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-10T14:00:00+02:00 – 2026-06-10T18:00:00+02:00

Comme chaque année, les bibliothèques sont aux côtés des élèves préparant le bac et le brevet en les accueillant pour réviser et pour s’entraîner aux oraux.

À La Bastide, les bibliothécaires reçoivent les élèves pour des entraînements individuels aux oraux : l’opportunité de présenter son oral comme le jour J et de recevoir des conseils sur la prise de parole ou la posture.

Bibliothèque La Bastide / Espace Miriam Makeba 10 rue Alexander Fleming, 33100 Bordeaux Bordeaux 33100 La Benauge Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 86 15 28 https://bibliotheque.bordeaux.fr [{« type »: « phone », « value »: « 07 64 02 97 24 »}] Bibliothèque publique Accessible aux personnes à mobilité réduite

Entraînements individuels aux oraux baccalauréat bac

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