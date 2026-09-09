Revivre des Fêtes Votives Mairie Saint-Rémy-de-Provence
samedi 3 octobre 2026 · Mairie · Saint-Rémy-de-Provence
Informations pratiques
Saint-Rémy-de-Provence
Revivre des Fêtes Votives
Du samedi 3 au dimanche 4 octobre 2026 de 9h à 19h.
Sous réserve de conditions météo favorables. Mairie Comité des fêtes de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03 09:00:00
fin : 2026-10-04 19:00:00
Date(s) :
2026-10-03
Après les Fêtes Votives, ne manquez pas les journées du Revivre des fêtes votives Souvenir Fred Bourgier .Familles
Au programme pour les journées du revivre
– LE 3 OCTOBRE
Journée du Revivre à l’ancienne animée par la Peña Lou Carretier Souvenir Fred Bourgier
Attelages et personnes habillées à l’ancienne
• 9H Déjeuner Grillades. Offert (Sauf boissons) Lac de barreau
• 11H Abrivado longue à l’ancienne avec les cavaliers saints-rémois. Départ lac de barreau, un tour de ville, arrivée aux Arènes Barnier
Avec les taureaux de la manade Conti
Engins motorisés strictement interdits par arrêté municipal Sauf service de sécurité du CdF
• 12H Apéro saint-rémois avec animation musicale. Arènes Barnier
• 13H Grand Aïoli Salle Jean-Macé
Infos et inscription au 04 90 92 05 99 Ou par mail slcsaintremydeprovence@gmail.com
• 15H30 Course des cafés
La célèbre course des garçons de café fait son retour à Saint-Rémy-de-Provence, sous un nouveau nom la Course des Cafés.
Le défi, faire le tour de ville, plateau en main, sourire aux lèvres, le plus vite possible mais surtout sans courir et sans rien renverser !
• 18H Bandido Boulevard Gambetta et Marceau Tour de ville
Manade Lescot
• 20H30-23H Parvis de la collégiale
Bal avec l’orchestre Méphisto
– LE 4 OCTOBRE
• 10H30 Charrette en courant Tour de ville
• 17H Bandido des Saint-Rémois Boulevards Gambetta et Marceau
Souvenir Antoine Anguis. Offerte par l’imprimerie Color Alpilles et le Bouquet de Jules.
Réservée aux gardians amateurs saint-rémois.
Taureaux fournis par la manade Colombet .
Mairie Comité des fêtes de Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 85 09 30 83
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English :
After the Fêtes Votives, don’t miss the Revivre des fêtes votives Souvenir Fred Bourgier days.
L’événement Revivre des Fêtes Votives Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-06-02 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles
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