Salon du Livre à Saint-Rémy-de-Provence Salle Jean Macé Saint-Rémy-de-Provence

Saint-Rémy-de-Provence

Salon du Livre à Saint-Rémy-de-Provence

Samedi 12 septembre 2026 de 9h30 à 18h. Salle Jean Macé Rue Cyprien Gautier Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 09:30:00

fin : 2026-09-12 18:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le Salon du livre fait escale à Saint-Rémy-de-Provence à la Salle Jean Macé.Familles

Salon du livre avec des auteurs de livres pour adultes, jeunesse et enfants.



Accueil d’une cinquantaine d’auteurs et autrices en dédicace.



Tables rondes, conférences, lectures et ateliers littéraires, toute la journée pour les adultes et les enfants.



Marraine 2026 Caroline Audibert, éditée par Actes Sud .

Salle Jean Macé Rue Cyprien Gautier Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 80 26 09 51 unjourunlivre13210@gmail.com

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English :

The Book Fair is stopping off in Saint-Rémy-de-Provence at the Salle Jean Macé.

L’événement Salon du Livre à Saint-Rémy-de-Provence Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-04-14 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles