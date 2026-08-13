Informations pratiques

Nilvange

Revnoir & Aurore

3 rue Victor Hugo Nilvange Moselle

Tarif : – – EUR

23

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-23 20:30:00

fin : 2026-10-23

Date(s) :

2026-10-23

Né en 2023, REVNOIR s’est imposé en quelques mois comme l’une des révélations les plus marquantes de la scène metalcore française. Le groupe forge un univers qui lui est propre la brutalité du metalcore, l’énergie brute du rock et les textures sombres de la dark électro, le tout porté par une production soignée et une identité visuelle et sonore déjà pleinement assumée.

A ne surtout pas manquer !

Aurore est un groupe de hardcore mélodique né en 2020 à Marseille. Le groupe enregistre son premier album, SPARKS, qui sort en 2023 et au travers duquel le groupe propose une musique énergique, juvénile et mélancolique inspirée par le punk hardcore américain, le nu metal des années 90, et le metalcore.Tout public

23 .

3 rue Victor Hugo Nilvange 57240 Moselle Grand Est +33 3 82 54 07 07

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English :

Formed in 2023, REVNOIR established itself within just a few months as one of the most striking breakthroughs on the French metalcore scene. The band has forged a unique sound all its own: the brutality of metalcore, the raw energy of rock, and the dark textures of dark electro—all backed by meticulous production and a visual and sonic identity they’ve already fully embraced.

Don’t miss them!

Aurore is a melodic hardcore band formed in 2020 in Marseille. The band recorded their debut album, *SPARKS*, which was released in 2023 and showcases energetic, youthful, and melancholic music inspired by American hardcore punk, ’90s nu metal, and metalcore.

L’événement Revnoir & Aurore Nilvange a été mis à jour le 2026-08-13 par PAYS THIONVILLOIS TOURISME