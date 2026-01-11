(Re)voir le jardin de la Folie Marco, Musée de la Folie Marco, Barr

(Re)voir le jardin de la Folie Marco 6 et 7 juin Musée de la Folie Marco Bas-Rhin

Accès libre et gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T18:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T10:00:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Dans le cadre de l’édition 2026 des rendez-vous aux jardins, deux jeux sont organisés pour vous inviter à découvrir ou redécouvrir le jardin de la Folie Marco sous d’autres angles.

Le premier est un jeu de piste qui vous invitera à observer le jardin dans ses moindres détails et vous mènera dans les quatre coins du parc.

Le second vous demandera de faire parler votre talent d’artiste pour représenter le jardin sur la toile en participant à la réalisation d’une œuvre collaborative.

Musée de la Folie Marco 30 Rue du Docteur Sultzer, 67140 Barr, France Barr 67140 Bas-Rhin Grand Est +33388089472 https://www.musee-foliemarco.com Le jardin de la Folie Marco était à l’origine le parc d’un hôtel particulier du XVIIIe siècle. C’est aujourd’hui un jardin public ouvert à tous. La promenade offre des points de vue sur le vignoble ainsi que sur la plaine d’Alsace et la Forêt Noire. Les allées serpentent entre des parterres de fleurs, des arbres anciens et des éléments de ruines éparses. Parking gratuit à proximité.

Dans le cadre de l’édition 2026 des rendez-vous aux jardins, deux jeux sont organisés pour vous inviter à découvrir ou redécouvrir le jardin de la Folie Marco sous d’autres angles.

© Musée de la Folie Marco – Manuel Grimm