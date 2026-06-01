Revue Place de la Sorbonne : Lectures de poésie contemporaine Délégation Générale Wallonie-Bruxelles Paris

La revue de poésie Place de la Sorbonne de Sorbonne

Université Presses vous invite à fêter la parution de son numéro 15 !

Accueillie par la délégation Wallonie-Bruxelles dans le magnifique Hôtel de Wignacourt,

la soirée rendra hommage au poète belge Christian Hubin, récemment disparu.

Elle permettra d’entendre des lectures de poètes contemporains francophones,

ainsi qu’une sélection d’œuvres de jeunes poètes roumains. Des improvisations

musicales ponctueront la soirée, qui se terminera par des échanges autour d’un

buffet.

Soirée organisée par la revue « Place de la Sorbonne » de Sorbonne Université Presses, avec le soutien de la Direction des affaires culturelles de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université. En partenariat avec la Délégation générale Wallonie-Bruxelles à Paris.

Le jeudi 04 juin 2026

de 19h00 à 21h30

gratuit Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-04T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-05T00:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-04T19:00:00+02:00_2026-06-04T21:30:00+02:00

Délégation Générale Wallonie-Bruxelles 274, boulevard Saint-Germain 75007 Paris

https://www.billetweb.fr/revue-place-de-la-sorbonne-lectures-de-poesie-contemporaine



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