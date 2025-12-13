RFM Party 80 Antarès Arena Le Mans

RFM Party 80

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans Sarthe

2027-02-12 20:00:00

2027-02-12

2027-02-12

RDV à Antarès Arena pour la RFM Party 80 !

RFM PARTY 80, c’est le premier, l’authentique, le show original qui a ouvert la voie à tous les spectacles dédiés à cette décennie mythique.

Pour les 20 ans de ce show exceptionnel, les vrais artistes, ceux qui ont marqué le Top 50, montent sur scène pour un spectacle festif, joyeux et familial, animé par les incontournables Charly & Lulu, maîtres de cérémonie aussi charismatiques que complices.

Chaque soir, dès que les lumières s’éteignent dans la salle, une seule consigne faire la fête avec les plus grandes stars des années 80, celles qui vous ont fait rêver… et qui continuent encore aujourd’hui !

Les artistes interprètent bien sûr tous leurs tubes emblématiques, mais aussi des duos, des trios, dans un véritable esprit de scène, spontané et généreux. Un vrai bœuf live, porté par des musiciens d’exception, pour un spectacle 100 % live.

Plongez dans une ambiance radio, avec RFM, laissez-vous emporter par des tubes intemporels et partagez un moment unique, intergénérationnel, où la musique et la nostalgie ne font plus qu’un.

Ambiance assurée. Émotions garanties. Souvenirs à créer.

En 2027, la tournée anniversaire RFM PARTY 80 part en tournée des Zéniths partout en France ! .

Antarès Arena 2 Avenue Antares Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

English :

See you at Antarès Arena for RFM Party 80!

