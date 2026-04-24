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RFM PARTY 80 ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges

RFM PARTY 80 ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges

RFM PARTY 80 ZENITH LIMOGES METROPOLE Limoges samedi 16 janvier 2027.

Lieu : ZENITH LIMOGES METROPOLE

Adresse : 16, AVENUE JEAN MONNET

Ville : 87100 Limoges

Département : 87

Début : samedi 16 janvier 2027

Fin : samedi 16 janvier 2027

Heure de début : 20:00

RFM PARTY 80 Début : 2027-01-16 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ZENITH LIMOGES METROPOLE 16, AVENUE JEAN MONNET 87100 Limoges 87

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