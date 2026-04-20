RHAPSODY ! Le Patio Rennes 21 mai – 5 juin Ille-et-Vilaine

Tarifs : plein 11 € – réduit 7 € – gratuit enfants – 12 ans.

Une pièce écrite et mise en scène par Morgane Lavigne.

### Résumé

Le _Rhapsody_ va fermer ses portes. Le quartier est devenu trop chic, plus personne ne veut d’un vieux théâtre. Ce soir, la troupe de Phinéas joue sa dernière représentation mais ne le sait pas encore…

[*Je veux mes billets pour Rhapsody !*](https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/rhapsody)

### Les autres pièces de la saison

* Les Locataires,

* Les Chevaliers de la table très très ronde,

* CORPO,

* Madame Sans-Gêne,

* Le Concours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-21T20:30:00.000+02:00

Fin : 2026-06-05T22:00:00.000+02:00

1

https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/rhapsody

Le Patio 1 Sq. de Terre-Neuve, 35200 Rennes, France Bréquigny Rennes 35200 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

