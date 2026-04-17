RHAPSODY ! Le Patio Rennes
RHAPSODY ! Le Patio Rennes jeudi 21 mai 2026.
RHAPSODY ! Le Patio Rennes 21 mai – 5 juin Tarifs : plein 6,50€ – réduit 4,50€ – gratuit enfants – 12 ans – carte sortir
Une pièce écrite et mise en scène par Morgane Lavigne.
### Résumé
Le _Rhapsody_ va fermer ses portes. Le quartier est devenu trop chic, plus personne ne veut d’un vieux théâtre. Ce soir, la troupe de Phinéas joue sa dernière représentation mais ne le sait pas encore…
[*Je veux mes billets pour Rhapsody !*](https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/rhapsody)
### Les autres pièces de la saison
* Les Locataires,
* Les Chevaliers de la table très très ronde,
* CORPO,
* Madame Sans-Gêne,
* Le Concours.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-21T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-05T22:00:00.000+02:00
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https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/rhapsody
Le Patio square terre-neuve Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine
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