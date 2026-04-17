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RHAPSODY ! Le Patio Rennes

RHAPSODY ! Le Patio Rennes

RHAPSODY ! Le Patio Rennes jeudi 21 mai 2026.

Lieu : Le Patio

Adresse : square terre-neuve

Ville : 35001 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : jeudi 21 mai 2026

Fin : jeudi 21 mai 2026

Tarif : Tarifs : plein 6,50€ - réduit 4,50€ - gratuit enfants - 12 ans - carte sortir

RHAPSODY ! Le Patio Rennes 21 mai – 5 juin Tarifs : plein 6,50€ – réduit 4,50€ – gratuit enfants – 12 ans – carte sortir

Une pièce écrite et mise en scène par Morgane Lavigne.

### Résumé

Le _Rhapsody_ va fermer ses portes. Le quartier est devenu trop chic, plus personne ne veut d’un vieux théâtre. Ce soir, la troupe de Phinéas joue sa dernière représentation mais ne le sait pas encore…
[*Je veux mes billets pour Rhapsody !*](https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/rhapsody)

### Les autres pièces de la saison

* Les Locataires,
* Les Chevaliers de la table très très ronde,
* CORPO,
* Madame Sans-Gêne,
* Le Concours.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-21T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-06-05T22:00:00.000+02:00

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 https://www.compagniefelicita.fr/les-spectacles/rhapsody

Le Patio square terre-neuve Bréquigny Rennes 35001 Ille-et-Vilaine


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