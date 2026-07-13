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RHINOCÉROS Perpignan

jeudi 5 novembre 2026 · Perpignan

RHINOCÉROS Perpignan

Informations pratiques

Début
jeudi 5 novembre 2026
Fin
jeudi 5 novembre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
28.8 28.8 28.8 Tarif de base plein tarif Plein tarif

Perpignan

RHINOCÉROS

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 28.8 – 28.8 – 28.8

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:00:00
fin : 2026-11-05

Date(s) :
2026-11-05

Une mise en scène spectaculaire qui redonne toute sa force à l’œuvre de Ionesco, entre théâtre d’objets, poésie visuelle et réflexion sur le conformisme.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie  

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English :

A spectacular production that restores the full power of Ionesco’s work, blending object theater, visual poetry, and a reflection on conformism.

L’événement RHINOCÉROS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME

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