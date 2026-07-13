RHINOCÉROS Perpignan
jeudi 5 novembre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
RHINOCÉROS
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 28.8 – 28.8 – 28.8
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-05 20:00:00
fin : 2026-11-05
Date(s) :
2026-11-05
Une mise en scène spectaculaire qui redonne toute sa force à l’œuvre de Ionesco, entre théâtre d’objets, poésie visuelle et réflexion sur le conformisme.
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Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
A spectacular production that restores the full power of Ionesco’s work, blending object theater, visual poetry, and a reflection on conformism.
L’événement RHINOCÉROS Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME
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