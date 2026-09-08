Richard Dumas : un œil sur les musiciens rennais, Bibliothèque Landry, Rennes

Informations pratiques

Richard Dumas : un œil sur les musiciens rennais 4 – 28 novembre Bibliothèque Landry Ille-et-Vilaine

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-11-04T10:00:00+01:00 – 2026-11-04T12:30:00+01:00

Fin : 2026-11-28T14:30:00+01:00 – 2026-11-28T18:00:00+01:00

Une sélection d’oeuvres de Richard Dumas, photographe rennais et portraitiste de renom mettant en lumière des artistes bretons. Une exposition en partenariat avec le Musée de Bretagne.

La bibliothèque Landry propose cette exposition dans le cadre du bicentenaire de la photographie.

Une conférence sur le photographe et l’art du portrait est proposée le samedi 14 novembre de 15h à 17h.

Tout public.

Bibliothèque Landry 100, rue de Châteaugiron 35000 Rennes Rennes 35000 La Pommeraie Ille-et-Vilaine Bretagne 02 23 62 26 39 http://bibliotheques.rennes.fr

Exposition photographique exposition photographie

Richard Dumas