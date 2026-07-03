Richard III Le Pôle Saint-Pierre-du-Mont

Informations pratiques

Saint-Pierre-du-Mont

Richard III

Le Pôle 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-27 14:00:00

fin : 2026-11-27 15:45:00

Date(s) :

2026-11-27

Richard III comme vous ne l’avez jamais vu ! Un spectacle grand format avec 1 comédien, 3 danseurs et 23 marionnettes à taille humaine. Plongez dans l’ascension folle d’un dictateur où l’art de la marionnette devient l’instrument ultime de la tyrannie.

Ce chef d’œuvre de Shakespeare raconte l’ascension fulgurante et la chute spectaculaire d’un monstre Richard de Gloucester. Cet être difforme et inachevé est prêt à tout pour parvenir à ses fins et prendre le trône d’Angleterre. Ce prodigieux tacticien, brillant manipulateur, excelle dans les luttes d’influence et les jeux de pouvoir. il a toujours un coup d’avance ! Mais une fois devenu Richard III, il est rongé par la folie et la peur. Richard prend le contrôle des personnages mais aussi des danseurs-marionnettistes, et devient ainsi le maître absolu sur scène, jusqu’à ce qu’une prise de conscience collective émerge. Aboutira-t-elle .

Le Pôle 190, avenue Camille Claudel Saint-Pierre-du-Mont 40280 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 03 72 10 billetterie@theatredegascogne.fr

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English : Richard III

L’événement Richard III Saint-Pierre-du-Mont a été mis à jour le 2026-07-03 par OT Mont-de-Marsan