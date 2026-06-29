Richard Sears solo Le Melville Paris

Richard Sears est un pianiste et compositeur américain installé à Paris. Sears a joué avec le Billy Hart Quartet (ft. Mark Turner et Ben Street), le Muhal Richard Abrams Orchestra, Ravi Coltrane, Ralph Alessi, Eric Revis, Andrew Cyrille, Joshua Redman et d’autres artistes de jazz.

En 2021, Sears a quitté Brooklyn pour s’installer à Paris, où il a été compositeur en résidence à la Cité internationale des arts. Actuellement, Sears est boursier de l’American Composers Forum et résident au centre d’art POUSH à Paris, en France.

« Découvert lors d’un concert de son sextet, dans un club de Brooklyn, avec Ravi Coltrane, fils de John, invité au saxophone, Richard Sears a toute notre oreille depuis. Sa jeune œuvre fait déjà acte d’un musicien singulier. » Le Figaro 2020

Richard Sears : piano

Richard Sears, pianiste et compositeur américain à Paris, collabore avec des légendes du jazz. Établi dans la capitale en 2021, il crée des œuvres captivantes et retentissantes.

Le mardi 08 septembre 2026

de 20h30 à 23h00

payant Tarif plein : 10 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-09-08T23:30:00+02:00

fin : 2026-09-09T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-09-08T20:30:00+02:00_2026-09-08T23:00:00+02:00

Le Melville 28 Rue Jean Mermoz 75008 Paris

https://lemelville.fr/?p=6011



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