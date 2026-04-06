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Ride the Cyclone Le Diapason – Université de Rennes Rennes

Ride the Cyclone Le Diapason – Université de Rennes Rennes

Ride the Cyclone Le Diapason – Université de Rennes Rennes mardi 28 avril 2026.

Lieu : Le Diapason - Université de Rennes

Adresse : Allée Jules Noël 35042 Rennes

Ville : 35042 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : 2026-04-28T20:30:00+02:00

Fin : 2026-04-28T23:00:00+02:00

Ride the Cyclone Le Diapason – Université de Rennes Rennes 28 et 29 avril

Comédie musicale par la Fabuleuse

### **Ride the cyclone**

**Comédie musicale par la Fabuleuse**

Oseriez-vous embarquer à bord du Cyclone ?
Venez découvrir l’histoire tragique de 6 adolescents ayant monté à bord du Cyclone, et celle des 18 autres défunts. Du rire au larmes, notre diseur de bonne aventure Karnak vous dira tout !

► **Mardi 28 et mercredi 29 avril à 20h30**
**LE DIAPASON – Gratuit • Food Truck sur place !**
Réservation conseillée ! > [Réserver](https://www.helloasso.com/associations/la-fabuleuse/evenements/ride-the-cyclone-la-comedie-musicale)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-04-28T20:30:00.000+02:00
Fin : 2026-04-29T23:00:00.000+02:00

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https://diapason.univ-rennes.fr/  

Le Diapason – Université de Rennes Allée Jules Noël 35042 Rennes Quartiers Nord-Est Rennes 35042 Ille-et-Vilaine
culture@univ-rennes1.fr 02 23 23 55 68 G.julien


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