Informations pratiques

Agneaux

Rien !

Place Pierre de Gouville Agneaux Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 15:00:00

fin : 2026-10-04 16:00:00

Date(s) :

2026-10-04

Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche

Connaissez-vous un être humain, enfant ou adulte, qui n’a jamais voulu posséder plus que ce qu’il n’a ? Qui n’a jamais rêvé ou tenté de dominer qui que ce soit ? Ou encore imaginé un autre monde que le sien… Possession, autorité, propriété, spiritualité, conscience de l’autre, et de soi-même…

Tous ces archétypes sont en l’homme et le constituent depuis la nuit des temps.

Nous proposons de les observer attentivement et d’en rire. Rire de soi-même, pour tenter de comprendre l’être humain. C’est le défi de ce spectacle …

Durée 45 min.

Âge 6 ans +. .

Place Pierre de Gouville Agneaux 50180 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10

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English : Rien !

L’événement Rien ! Agneaux a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture