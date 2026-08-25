Rien ! Agneaux
dimanche 4 octobre 2026 · Agneaux
Informations pratiques
Agneaux
Rien !
Place Pierre de Gouville Agneaux Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-04 15:00:00
fin : 2026-10-04 16:00:00
Date(s) :
2026-10-04
Dans le cadre du festival de contes Histoire(s) d’en découdre porté par le Département de la Manche
Connaissez-vous un être humain, enfant ou adulte, qui n’a jamais voulu posséder plus que ce qu’il n’a ? Qui n’a jamais rêvé ou tenté de dominer qui que ce soit ? Ou encore imaginé un autre monde que le sien… Possession, autorité, propriété, spiritualité, conscience de l’autre, et de soi-même…
Tous ces archétypes sont en l’homme et le constituent depuis la nuit des temps.
Nous proposons de les observer attentivement et d’en rire. Rire de soi-même, pour tenter de comprendre l’être humain. C’est le défi de ce spectacle …
Durée 45 min.
Âge 6 ans +. .
Place Pierre de Gouville Agneaux 50180 Manche Normandie +33 2 33 77 70 10
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English : Rien !
L’événement Rien ! Agneaux a été mis à jour le 2026-08-25 par CD50 Culture
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