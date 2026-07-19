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AGENDA · Perpignan

RIEN N’EST SU Perpignan

mardi 6 octobre 2026 · Perpignan

RIEN N’EST SU Perpignan

Informations pratiques

Début
mardi 6 octobre 2026
Fin
mardi 6 octobre 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Avenue Maréchal Leclerc
Ville
66000 Perpignan
Département
Pyrénées-Orientales
Tarif
15 15 15 Tarif réduit Tarif réduit

Perpignan

RIEN N’EST SU

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif réduit
Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-06 20:00:00
fin : 2026-10-06

Date(s) :
2026-10-06 2026-10-07

Rien n’est su est une création chorale sensible sur le deuil, la mémoire et la résilience.
  .

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00 

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English :

Nothing Is Known is a poignant choral work about grief, memory, and resilience.

L’événement RIEN N’EST SU Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME

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