AGENDA · Perpignan
RIEN N’EST SU Perpignan
mardi 6 octobre 2026 · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
RIEN N’EST SU
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Tarif réduit
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-10-06 20:00:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06 2026-10-07
Rien n’est su est une création chorale sensible sur le deuil, la mémoire et la résilience.
.
Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Nothing Is Known is a poignant choral work about grief, memory, and resilience.
L’événement RIEN N’EST SU Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME
À voir aussi à Perpignan (Pyrénées-Orientales)
- L’ÉVEIL DE SA JOIE INTÉRIEUR BIEN ÊTRE AU MUSÉE Musée Hyacinthe Rigaud Perpignan 19 juillet 2026
- INSECTES ET COMPAGNIE MUSEUM D’HISTOIRE NATURELLE Perpignan 21 juillet 2026
- LES MARDIS DE PERLIMPINPIN SQUARE BIR HAKEIM Perpignan 21 juillet 2026
- VISITE THÉÂTRALISÉE DE L’HÔTEL PAMS HÔTEL PAMS Perpignan 21 juillet 2026
- Sarah Dakhlaoui en concert, Le Nautilus, Perpignan 21 juillet 2026