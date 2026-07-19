Informations pratiques

Perpignan

RIEN N’EST SU

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif réduit

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-10-06 20:00:00

fin : 2026-10-06

Date(s) :

2026-10-06 2026-10-07

Rien n’est su est une création chorale sensible sur le deuil, la mémoire et la résilience.

.

Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 62 62 00

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Nothing Is Known is a poignant choral work about grief, memory, and resilience.

L’événement RIEN N’EST SU Perpignan a été mis à jour le 2026-07-13 par PERPIGNAN TOURISME