Le samedi 23 mai 2026 à 19h30, l’association Amplitude vous invite à vivre RIFT, une soirée audacieuse où rock et rap se rencontrent pour créer une alchimie scénique unique. Au cœur de La Mécanique Ondulatoire (11e), cet événement met à l’honneur trois artistes émergents : Ambiose (pop-rock), Saturnz (rap engagé), et Labra Dogg (rap aux influences rock), pour une expérience musicale immersive et sans frontières.

Au programme :

Labra Dogg ouvrira le bal avec une performance intense, entre rap technique et énergie punk rock.

Ambiose vous plongera dans un univers hybride, où pop, rock et électro se mêlent pour une ambiance festive et dansante.

Saturnz, artiste engagée et poétique, clora la soirée en transformant la scène en un moment suspendu, entre émotion brute et espoir.

Pourquoi y aller ?

RIFT, c’est bien plus qu’un concert : c’est une expérience participative dans un lieu emblématique et inclusif, où les publics éclectiques se retrouvent pour célébrer la diversité et l’ouverture des scènes musicales. Une occasion unique de soutenir des artistes émergents et de vivre une soirée mémorable, entre découverte et partage.

Infos pratiques :

Date et horaire : Samedi 23 mai 2026 à 19h30

Lieu : La Mécanique Ondulatoire, 8 Pass Thieré, 75011 Paris

Tarifs : 10 € en prévente / 12 € sur place

Billetterie : Ouverture le 23 avril (lien à venir)

Réseaux sociaux : @rift.rockxrap (Instagram, Facebook, TikTok)

Contact : Ambre Pawlak – contact.amplitude92@gmail.com

Découvrez RIFT, l’événement inédit où rock et rap fusionnent pour une soirée explosive et inclusive à La Mécanique Ondulatoire.

Le samedi 23 mai 2026

de 19h30 à 23h00

payant

Payant : L’événement est payant (10 € en prévente, 12 € sur place).

Conseillée : La réservation est recommandée pour garantir l’accès.

Pour + d’infos : Le lien Linktree de l’événement permet d’accéder à la billetterie et aux informations pratiques.

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-23T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-24T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-23T19:30:00+02:00_2026-05-23T23:00:00+02:00

La Mécanique Ondulatoire 8 Passage Thiéré 75011 Paris

https://linktr.ee/RIFT.RockXRap contact.amplitude92@gmail.com https://www.facebook.com/Rift.evenement.amplitude/?locale=fr_FR https://www.facebook.com/Rift.evenement.amplitude/?locale=fr_FR



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