À la découverte des trésors architecturaux du Parc Monceau, Cité de l’Économie, Paris

À la découverte des trésors architecturaux du Parc Monceau Samedi 23 mai, 16h30 Cité de l’Économie Paris

Tarif unique : 2€. Réservation en ligne.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Balade guidée • Durée 1h30 • Rendez-vous à la Cité de l’Économie • Avec Patrick Rollot, président d’Histoire & Patrimoine Paris 17ᵉ.

Tarif unique : 2€

Au fil d’une promenade autour du Parc Monceau, laissez-vous guider à travers l’une des plus élégantes compositions urbaines du 19ᵉ siècle. Autrefois domaine du duc de Chartres, le parc est profondément remodelé sous l’impulsion des frères Pereire, devenant le cœur d’un quartier où prestige et innovation se rencontrent.

Hôtels particuliers fastueux, façades post- haussmanniennes, folies architecturales… Cette balade révèle les coulisses d’un décor unique, où ambitions financières, progrès urbains et goûts artistiques dessinent un paysage au charme intemporel.

Fondée à l’occasion du 160ᵉ anniversaire de la création du 17ᵉ arrondissement de Paris, l’association Histoire & Patrimoine de Paris 17ᵉ se consacre à la sauvegarde et à la promotion de l’histoire et du patrimoine de cet arrondissement. Sous la présidence de Patrick Rollot, l’association organise des conférences, des visites guidées et des publications, visant à sensibiliser les habitants à la richesse culturelle de leur quartier.

Cité de l’Économie 1 place du Général Catroux 75017 Paris Paris 75017 Paris 17e Arrondissement Paris Île-de-France 01 86 47 10 10 http://www.citeco.fr [{« type »: « link », « value »: « https://www.citeco.fr/agenda/la-decouverte-des-tresors-architecturaux-du-parc-monceau »}] La Cité de l’Économie est un lieu culturel et éducatif unique en Europe, qui a pour but de rendre l’économie accessible à toutes et tous. On y découvre que l’économie fait partie du quotidien. Jeux, manipulations, images, expériences ludiques et éclectiques, dévoilent avec humour et pédagogie, les dessous de cette matière particulièrement riche et mal connue.

Le musée est installé dans un magnifique hôtel particulier néo-Renaissance, devenu succursale de la banque de France avant de se changer en Cité de l’Économie. Métro (Ligne 1 et 2) Malesherbes Villiers Monceau. Bus n°20, 30, 31, 93

Balade guidée autour du Parc Monceau

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