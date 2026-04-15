Visite insolite : L’art de la synthèse, Collection de Minéraux – Campus Pierre & Marie Curie, Paris
Visite insolite : L’art de la synthèse, Collection de Minéraux – Campus Pierre & Marie Curie, Paris samedi 23 mai 2026.
Visite insolite : L’art de la synthèse Samedi 23 mai, 16h30 Collection de Minéraux – Campus Pierre & Marie Curie Paris
Limité à 30 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00
Visite insolite : L’art de la synthèse
Découvrez l’exposition « Créer le cristal, voyage entre art et science » sous un autre angle.
Collection de Minéraux – Campus Pierre & Marie Curie 4 place Jussieu 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France
Visite commentée « L’art de la synthèse »
©N.Thimon ; ADA
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