Visite insolite : L’art de la synthèse, Collection de Minéraux – Campus Pierre & Marie Curie, Paris

Visite insolite : L’art de la synthèse Samedi 23 mai, 16h30 Collection de Minéraux – Campus Pierre & Marie Curie Paris

Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Visite insolite : L’art de la synthèse

Découvrez l’exposition « Créer le cristal, voyage entre art et science » sous un autre angle.

Collection de Minéraux – Campus Pierre & Marie Curie 4 place Jussieu 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France

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©N.Thimon ; ADA