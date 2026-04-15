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Visite insolite : L’art de la synthèse, Collection de Minéraux – Campus Pierre & Marie Curie, Paris

Visite insolite : L’art de la synthèse, Collection de Minéraux – Campus Pierre & Marie Curie, Paris

Visite insolite : L’art de la synthèse, Collection de Minéraux – Campus Pierre & Marie Curie, Paris samedi 23 mai 2026.

Lieu : Collection de Minéraux - Campus Pierre & Marie Curie

Adresse : 4 place Jussieu 75005 Paris

Ville : 75005 Paris

Département : Paris

Début : samedi 23 mai 2026

Fin : samedi 23 mai 2026

Tarif : Limité à 30 personnes.

Visite insolite : L’art de la synthèse Samedi 23 mai, 16h30 Collection de Minéraux – Campus Pierre & Marie Curie Paris

Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00
Fin : 2026-05-23T16:30:00+02:00 – 2026-05-23T17:30:00+02:00

Visite insolite : L’art de la synthèse
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Collection de Minéraux – Campus Pierre & Marie Curie 4 place Jussieu 75005 Paris Paris 75005 Quartier Saint-Victor Paris Île-de-France
Visite commentée « L’art de la synthèse »

©N.Thimon ; ADA

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