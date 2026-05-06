Simon Lacouture x Martin Ferreyros x lovesurgr x dandandandandannnn JASS CLUB PARIS Paris
Simon Lacouture x Martin Ferreyros x lovesurgr x dandandandandannnn JASS CLUB PARIS Paris samedi 16 mai 2026.
Fins connaisseurs de la scène électro parisienne et actifs dans de nombreux projets, notamment lovesurgr avec Ibex, dandandandandannnn au sein du collectif Occupation Favorite, Martin Ferreyros avec Fustige, et Simon Lacouture dans le duo Marta, ils se retrouvent ce soir pour un live électro entièrement improvisé.
Lovesurgr / modulaire
Dandandandandannnn / claviers
Martin Ferreyros / guitare
Simon Lacouture / batterie
Ces fins connaisseurs de la scène électro parisienne et actifs dans de nombreux projets se retrouvent ce soir pour un live électro entièrement improvisé !
Le samedi 16 mai 2026
de 19h30 à 20h30
payant Tarif réduit : 12 EUR
Tarif plein : 15 EUR Tout public.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-05-16T22:30:00+02:00
fin : 2026-05-16T23:30:00+02:00
Date(s) : 2026-05-16T19:30:00+02:00_2026-05-16T20:30:00+02:00
JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30
Jam sessions à partir de 22h30
Du mercredi au samedi de 19h à 2h
Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h
Infos & privatisation
www.jassclub.paris
contact@jassclub.parisParis
https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/
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