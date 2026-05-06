Simon Lacouture x Martin Ferreyros x lovesurgr x dandandandandannnn JASS CLUB PARIS Paris

Fins connaisseurs de la scène électro parisienne et actifs dans de nombreux projets, notamment lovesurgr avec Ibex, dandandandandannnn au sein du collectif Occupation Favorite, Martin Ferreyros avec Fustige, et Simon Lacouture dans le duo Marta, ils se retrouvent ce soir pour un live électro entièrement improvisé.

Lovesurgr / modulaire

Dandandandandannnn / claviers

Martin Ferreyros / guitare

Simon Lacouture / batterie

Ces fins connaisseurs de la scène électro parisienne et actifs dans de nombreux projets se retrouvent ce soir pour un live électro entièrement improvisé !

Le samedi 16 mai 2026

de 19h30 à 20h30

payant Tarif réduit : 12 EUR

Tarif plein : 15 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T22:30:00+02:00

fin : 2026-05-16T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T19:30:00+02:00_2026-05-16T20:30:00+02:00

JASS CLUB PARIS 141 Rue de Tolbiac 75013 Concerts à 19h30 & 21h30

Jam sessions à partir de 22h30

Du mercredi au samedi de 19h à 2h

Dimanche ateliers & concerts de 15h à 00h

Infos & privatisation

www.jassclub.paris

contact@jassclub.parisParis

https://billetterie.jassclub.paris https://www.facebook.com/jassclub.paris/ https://www.facebook.com/jassclub.paris/



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