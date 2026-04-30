Ne ratez pas la boum de l’Eurovision 2026 ! La Boum de l’Eurovision Paris

Samedi 16 mai 2026, la place de la Bastille va se transformer en fan-zone géante durant toute la soirée : bienvenue à la « Boum de l’Eurovision ». Aux manettes, des surprises musicales pour faire onduler les corps et les coeurs avant le lancement officiel des festivités, avec la diffusion de l’Eurovision sur écran géant, en accès libre, gratuit et en plein air. Présentée par Camille Cerf et Stéphane Bern, la soirée verra la jeune chanteuse lyrique de 17 ans, Monroe représenter la France à Vienne, en Autriche.

Plus d’infos à venir sur la programmation très vite !

Et si vous assistiez à la 70e édition de l’Eurovision sur un écran géant, dans une ambiance de folie, place de la Bastille ?

Le samedi 16 mai 2026

de 19h00 à 01h00

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T22:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T04:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T19:00:00+02:00_2026-05-16T01:00:00+02:00

La Boum de l’Eurovision Place de la Bastille 75012 Paris



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