On oublie rien, concert de soutien au Hasard Ludique Le Hasard Ludique Paris

La guerre au Soudan est trop souvent réduite à une “guerre civile”.

Elle est pourtant marquée par des violences massives contre les civils et alimentée par des intérêts internationaux et une guerre pour les ressources.

Aujourd’hui, le pays traverse l’une des pires crises humanitaires au monde : des millions de personnes déplacées, des régions privées d’accès à la nourriture, à l’eau et aux soins.

Face au silence médiatique et à l’inaction internationale, KOUSH organise une soirée de soutien.

Les fonds récoltés seront reversés à des initiatives locales au Soudan (cantines alimentaires), ainsi qu’à nos actions solidaires à Paris.

Au programme :

Prise de parole sur la situation actuelle au Soudan

Concerts de Coffee Beanz et Yalla Sawa

DJ set par DJ Tuffi

Concerts et dj sets en soutien au Soudan.

Le samedi 16 mai 2026

de 20h00 à 23h00

payant

12€/10€

Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T02:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T20:00:00+02:00_2026-05-16T23:00:00+02:00

Le Hasard Ludique 128 Avenue de Saint-Ouen 75018 Le Hasard Ludique c’est l’histoire de trois habitants du 18ème arrondissement Flavie, Céline et Vincent, qui ont un coup de cœur pour l’ancienne gare Saint-Ouen. Fantasmant chaque jour un peu plus en passant devant cette vieille dame inoccupée, ils voient en elle un formidable potentiel pour le quartier. Un beau jour ils découvrent par un heureux hasard que la Ville de Paris recherche un candidat pour sa réhabilitation.



Ils décident alors de saisir cette belle opportunité et embarquent avec eux architectes et conseillers en tout genre, pour se lancer dans cette aventure.

Sensible à leur démarche et leur persévérance, la Mairie de Paris leur dit « oui ».Paris

Métro -> 13 : Porte de Saint-Ouen (Paris) (230m)

Bus -> : Leclaire (Paris) (145m)

Vélib -> Jacques Kellner – Saint-Ouen (46.72m)

Calculez votre itinéraire sur GéoVélo https://www.lehasardludique.paris/concert/2026-04-15/on-oublie-rien



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