Soirée Do Brasil live samba-MPB & Clubbing Brazil mix ! Punk Paradise Paris

Live et clubbing brazil mix samba, nordeste, forro, axé, MPB, urban brazil, carimbo, carnaval hits, baile funk, favela vibes et muita caipirinha para fazer a FESTAAAA !!

Line up :

LIVE BAND

JOANNE SAMBA LIVE (Samba/MPB/Classicos BR)

DJ SET BRAZIL & TROPICAL VIBES

DJ CUCURUCHO (Brasil & Tropical sounds)

DJ SPARK (Baile & Tropical vibes)

GROOVALIZACION DJs (Brazil mix/Funky Rio/MPB)

Direction Rio, São Paulo, Bahia, Belém, Olinda… et ses musiques calientes au PUNK PARADISE (Paris 11) de 20h à l’aube avec le concert de JOANNE SAMBA LIVE suivi du clubbing brazil/tropical mix avec DJ CUCURUCHO & friends !

Le samedi 16 mai 2026

de 20h00 à 05h00

gratuit sous condition

gratuit avant 23h – 10€ après

Public adultes. A partir de 18 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-05-16T23:00:00+02:00

fin : 2026-05-17T08:00:00+02:00

Date(s) : 2026-05-16T20:00:00+02:00_2026-05-16T05:00:00+02:00

Punk Paradise 44, rue de la Folie Méricourt 75011 Paris

https://www.facebook.com/events/2718958748462747/



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