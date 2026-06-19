Villandry

Rillons ensemble

11 Rue Principale Villandry Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-06-20 16:00:00

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Venez en famille, entre amis ou entre voisins pour partager un moment chaleureux et célébrer ensemble la musique et l’arrivée de l’été !

Entrée libre.

Venez en famille, entre amis ou entre voisins pour partager un moment chaleureux et célébrer ensemble la musique et l’arrivée de l’été !

Marché des 4 saisons édition été

Scènes ouvertes aux chanteurs et musiciens amateurs

Séance de Zumba

Jeux pour petits et grands

Animations de l’Amicale des Pompiers Bec du Cher

Rillons, boudins et jambons braisés préparés par Éric aux fourneaux

Concert et ambiance musicale tout au long de la soirée

Orchestre ShowTime pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit !

Entrée libre. .

11 Rue Principale Villandry 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

This country-style dinner is an opportunity to spend a convivial moment with family and friends.

Villandry Village welcomes you from 5:00 pm. By 7:00 pm, Eric will be cooking up some excellent rillons, boudins and braised hams.

L’événement Rillons ensemble Villandry a été mis à jour le 2026-06-15 par Tours Val de Loire Tourisme