Rillons ensemble Villandry
Rillons ensemble Villandry samedi 20 juin 2026.
Villandry
Rillons ensemble
11 Rue Principale Villandry Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-06-20 16:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Venez en famille, entre amis ou entre voisins pour partager un moment chaleureux et célébrer ensemble la musique et l’arrivée de l’été !
Entrée libre.
Venez en famille, entre amis ou entre voisins pour partager un moment chaleureux et célébrer ensemble la musique et l’arrivée de l’été !
Marché des 4 saisons édition été
Scènes ouvertes aux chanteurs et musiciens amateurs
Séance de Zumba
Jeux pour petits et grands
Animations de l’Amicale des Pompiers Bec du Cher
Rillons, boudins et jambons braisés préparés par Éric aux fourneaux
Concert et ambiance musicale tout au long de la soirée
Orchestre ShowTime pour vous faire danser jusqu’au bout de la nuit !
Entrée libre. .
11 Rue Principale Villandry 37510 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
This country-style dinner is an opportunity to spend a convivial moment with family and friends.
Villandry Village welcomes you from 5:00 pm. By 7:00 pm, Eric will be cooking up some excellent rillons, boudins and braised hams.
L’événement Rillons ensemble Villandry a été mis à jour le 2026-06-15 par Tours Val de Loire Tourisme
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