RIM’K ELMEDIATOR Perpignan
vendredi 18 décembre 2026 · ELMEDIATOR · Perpignan
Informations pratiques
Perpignan
RIM’K
ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 29 – 29 – 29
Tarif de base plein tarif
Plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:30:00
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-12-18
Une soirée rap incontournable avec Rim’K, figure majeure du hip-hop français, entouré d’artistes et DJs pour un show puissant et fédérateur.
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ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie
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English :
A must-see rap night featuring Rim?K, a leading figure in French hip-hop, joined by a lineup of artists and DJs for a powerful and unifying show.
L’événement RIM’K Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME
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