RIM’K ELMEDIATOR Perpignan

Informations pratiques

Perpignan

RIM’K

ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 29 – 29 – 29

Tarif de base plein tarif

Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-18 20:30:00

fin : 2026-12-18

Date(s) :

2026-12-18

Une soirée rap incontournable avec Rim’K, figure majeure du hip-hop français, entouré d’artistes et DJs pour un show puissant et fédérateur.

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ELMEDIATOR Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

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English :

A must-see rap night featuring Rim?K, a leading figure in French hip-hop, joined by a lineup of artists and DJs for a powerful and unifying show.

L’événement RIM’K Perpignan a été mis à jour le 2026-07-16 par PERPIGNAN TOURISME