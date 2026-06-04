Ring d’impro de Noël Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Ring d’impro de Noël

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-23 20:30:00

fin : 2026-12-23 22:15:00

Date(s) :

2026-12-23

Improvisations, pratique amateure avec la troupe des improvisateurs de la Luna.

Demain c’est le réveillon de Noël avec tout ses préparatifs, la joie de revoir la famille qu’on n’a pas vu depuis les 50 ans de mariage de papy et mamie ; les courses de dernière minute mais qu’est-ce qu’elle est chère la dinde cette année, on va prendre un chapon ! ou les trains en grève ou en retard (forcément sinon ça ne serait pas Noël…), les derniers cadeaux pour tante Claudette et le cousin Gilbert (des bougies parfumées, c’est très bien) et courir dans 15 magasins de la région pour le jeu vidéo pour ton ado qui est en rupture de stock (le jeu, pas l’ado , et encore, quoique !) Mais tu sais quoi ? Prends une grande respiration, et viens au ring d’impro spécial Noël, rire un bon coup avant que la folie se déchaîne ! .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Ring d’impro de Noël

L’événement Ring d’impro de Noël Bayonne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bayonne