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Ring d’impro de Noël Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Ring d’impro de Noël Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Ring d’impro de Noël Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne mercredi 23 décembre 2026.

Lieu : Salle de Spectacle La Luna Negra

Adresse : 7 rue des augustins

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 23 décembre 2026

Fin : mercredi 23 décembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 7 7 13 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Ring d’impro de Noël

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-23 20:30:00
fin : 2026-12-23 22:15:00

Date(s) :
2026-12-23

Improvisations, pratique amateure avec la troupe des improvisateurs de la Luna.
Demain c’est le réveillon de Noël avec tout ses préparatifs, la joie de revoir la famille qu’on n’a pas vu depuis les 50 ans de mariage de papy et mamie ; les courses de dernière minute mais qu’est-ce qu’elle est chère la dinde cette année, on va prendre un chapon ! ou les trains en grève ou en retard (forcément sinon ça ne serait pas Noël…), les derniers cadeaux pour tante Claudette et le cousin Gilbert (des bougies parfumées, c’est très bien) et courir dans 15 magasins de la région pour le jeu vidéo pour ton ado qui est en rupture de stock (le jeu, pas l’ado , et encore, quoique !) Mais tu sais quoi ? Prends une grande respiration, et viens au ring d’impro spécial Noël, rire un bon coup avant que la folie se déchaîne !   .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@lunanegra.fr

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English : Ring d’impro de Noël

L’événement Ring d’impro de Noël Bayonne a été mis à jour le 2026-06-02 par OT Bayonne

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