Ring d’impro roue libre Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Ring d’impro roue libre

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-12 20:30:00

fin : 2026-11-12 22:00:00

Date(s) :

2026-11-12

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Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Ring d’impro roue libre

L’événement Ring d’impro roue libre Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne