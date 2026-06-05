Ring d’impro roue libre Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Ring d’impro roue libre Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne jeudi 12 novembre 2026.
Bayonne
Ring d’impro roue libre
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:30:00
fin : 2026-11-12 22:00:00
Date(s) :
2026-11-12
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Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Ring d’impro roue libre
L’événement Ring d’impro roue libre Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne
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