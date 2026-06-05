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Ring d’impro roue libre Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Ring d’impro roue libre Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Ring d’impro roue libre Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne jeudi 12 novembre 2026.

Lieu : Salle de Spectacle La Luna Negra

Adresse : 7 rue des augustins

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : jeudi 12 novembre 2026

Fin : jeudi 12 novembre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 7 7 13 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Ring d’impro roue libre

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:30:00
fin : 2026-11-12 22:00:00

Date(s) :
2026-11-12

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Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@lunanegra.fr

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English : Ring d’impro roue libre

L’événement Ring d’impro roue libre Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne

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