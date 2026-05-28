Ring d’impros Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Ring d’impros

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-30 20:30:00

fin : 2026-09-30 22:00:00

Date(s) :

2026-09-30

Improvisations Les vacances sont finies et les rings d’impro de La Luna reprennent avec la troupe amateure des improvisateurs de la Luna.

Un incontournable de La Luna. Vous ne verrez qu’une seule fois ces spectacles 100% improvisation ! .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Ring d’impros Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne