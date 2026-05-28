Ring d’impros Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Ring d’impros Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne mercredi 30 septembre 2026.
Bayonne
Ring d’impros
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:30:00
fin : 2026-09-30 22:00:00
Date(s) :
2026-09-30
Improvisations Les vacances sont finies et les rings d’impro de La Luna reprennent avec la troupe amateure des improvisateurs de la Luna.
Un incontournable de La Luna. Vous ne verrez qu’une seule fois ces spectacles 100% improvisation ! .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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L’événement Ring d’impros Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne
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