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Ring d’impros Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Ring d’impros Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Ring d’impros Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne mercredi 30 septembre 2026.

Lieu : Salle de Spectacle La Luna Negra

Adresse : 7 rue des augustins

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : mercredi 30 septembre 2026

Fin : jeudi 1 octobre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 7 7 13 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Ring d’impros

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-30 20:30:00
fin : 2026-09-30 22:00:00

Date(s) :
2026-09-30

Improvisations Les vacances sont finies et les rings d’impro de La Luna reprennent avec la troupe amateure des improvisateurs de la Luna.
Un incontournable de La Luna. Vous ne verrez qu’une seule fois ces spectacles 100% improvisation !   .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@lunanegra.fr

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L’événement Ring d’impros Bayonne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Bayonne

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