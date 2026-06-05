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Ring spécial halloween Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Ring spécial halloween Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Ring spécial halloween Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne samedi 31 octobre 2026.

Lieu : Salle de Spectacle La Luna Negra

Adresse : 7 rue des augustins

Ville : 64100 Bayonne

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 31 octobre 2026

Fin : samedi 31 octobre 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif : 7 7 13 Tarif de base plein tarif

Bayonne

Ring spécial halloween

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31 22:00:00

Date(s) :
2026-10-31

Improvisations Soirée costumée spécial halloween
Venez déguisés pour célébrer avec nous All Hallow’s Even la Veille de tous les Saints , qui se mixe avec la fête de Samain d’origine celtique. Elle était autrefois présidée par les Druides dont les rituels annonçaient le passage au solstice d’hiver. D’autres légendes racontent que les Bretons y célébraient les âmes des morts non consacrés… Nous nous contenterons d’échanger un bonbon pour des sketchs . 100% improvisation ! Un incontournable de La Luna !   .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   contact@lunanegra.fr

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English : Ring spécial halloween

L’événement Ring spécial halloween Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne

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