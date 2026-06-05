Ring spécial halloween Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne

Bayonne

Ring spécial halloween

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 7 – 7 – 13 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 20:30:00

fin : 2026-10-31 22:00:00

Date(s) :

2026-10-31

Improvisations Soirée costumée spécial halloween

Venez déguisés pour célébrer avec nous All Hallow’s Even la Veille de tous les Saints , qui se mixe avec la fête de Samain d’origine celtique. Elle était autrefois présidée par les Druides dont les rituels annonçaient le passage au solstice d’hiver. D’autres légendes racontent que les Bretons y célébraient les âmes des morts non consacrés… Nous nous contenterons d’échanger un bonbon pour des sketchs . 100% improvisation ! Un incontournable de La Luna ! .

Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr

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English : Ring spécial halloween

L’événement Ring spécial halloween Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne