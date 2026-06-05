Ring spécial halloween Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne
Ring spécial halloween Salle de Spectacle La Luna Negra Bayonne samedi 31 octobre 2026.
Bayonne
Ring spécial halloween
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 7 – 7 – 13 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 20:30:00
fin : 2026-10-31 22:00:00
Date(s) :
2026-10-31
Improvisations Soirée costumée spécial halloween
Venez déguisés pour célébrer avec nous All Hallow’s Even la Veille de tous les Saints , qui se mixe avec la fête de Samain d’origine celtique. Elle était autrefois présidée par les Druides dont les rituels annonçaient le passage au solstice d’hiver. D’autres légendes racontent que les Bretons y célébraient les âmes des morts non consacrés… Nous nous contenterons d’échanger un bonbon pour des sketchs . 100% improvisation ! Un incontournable de La Luna ! .
Salle de Spectacle La Luna Negra 7 rue des augustins Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine contact@lunanegra.fr
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English : Ring spécial halloween
L’événement Ring spécial halloween Bayonne a été mis à jour le 2026-06-05 par OT Bayonne
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