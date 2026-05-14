RIO LOCO CÔTÉ JARDIN[S] JARDINS DU MUSEUM DE BORDEROUGE Toulouse

Toulouse

RIO LOCO CÔTÉ JARDIN[S]

JARDINS DU MUSEUM DE BORDEROUGE 24 Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse Haute-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-17 10:00:00

fin : 2026-05-17 19:30:00

Date(s) :

2026-05-17

Les Jardins du Muséum de Borderouge se réveillent une fois de plus en musique avec Rio Loco INSULAE , venez fêter l’arrivée du printemps en musique !

Cette année, les Jardins du Muséum de Borderouge se voient transfigurés en archipel poétique, notamment avec deux artistes plasticiennes flamboyantes la designeuse textile française Maëva Longvert et la couturière d’idées brésilienne Livia Diniz. Toutes deux déploient des installations colorées et vivantes autour de l’esprit carnavalesque.

Du Parc de la Maourine jusqu’aux Jardins, vous êtes convié à suivre la déambulation festive de Mabouya-la, fort de leur engagement envers le patrimoine antillais, ils envoutent au son du gwoka.

Puis c’est au tour des instruments traditionnels de l’archipel des Comores de sortir de vous faire découvrir un spectacle musical et familial qui s’inspire du slam, du rap et des musiques du monde.

Ousanousava continue de vous ambiancer sur des rythmes réunionnais entre maloya et séga.

Seu Jade cloture la soirée avec un dj set caribéen et réunionnais.

Cet événement c’est aussi l’occasion de flâner au cœur des Potagers du monde et de découvrir de nouvelles pépites musicales. .

JARDINS DU MUSEUM DE BORDEROUGE 24 Avenue Maurice Bourgès-Maunoury Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie +33 5 67 73 84 84

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English :

The gardens of the Borderouge Museum are once again waking up to music with Rio Loco’s INSULAE . Come and celebrate the arrival of spring with music!

L’événement RIO LOCO CÔTÉ JARDIN[S] Toulouse a été mis à jour le 2026-05-06 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE