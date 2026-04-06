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RISE OF THE NORTHSTAR L’OASIS Le Mans

RISE OF THE NORTHSTAR L’OASIS Le Mans

RISE OF THE NORTHSTAR L’OASIS Le Mans jeudi 8 octobre 2026.

Lieu : L'OASIS

Adresse : AVENUE FELIX GENESLAY

Ville : 72000 Le Mans

Département : 72

Début : 2026-10-08

Fin : 2026-10-08

Heure de début : 20:00

RISE OF THE NORTHSTAR Début : 2026-10-08 à 20:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

L’OASIS AVENUE FELIX GENESLAY 72000 Le Mans 72

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