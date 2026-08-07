RISING APE ESPACE JOB Toulouse
jeudi 12 novembre 2026 · ESPACE JOB · Toulouse
Informations pratiques
Toulouse
RISING APE
ESPACE JOB 105 Route de Blagnac Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 3 – 3 – 12 EUR
3
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-12 20:30:00
fin : 2026-11-12
Date(s) :
2026-11-12
Dans le cadre de La nuit du cirque, des Rencontre du Papier et du Livre et des Jeudis de Job
Rising Ape est un spectacle satirique sur notre obsession pour la productivité. Être productif serait une vertu efficace, rentable, utile à la société. Mais derrière cette promesse se cache une autre réalité — pression permanente, violence du travail sur les corps et les esprits. En contrepoint, Rising Ape s’inspire du speedrun, une pratique issue du jeu vidéo où l’on termine un jeu le plus vite possible, en optimisant chaque geste, en détournant les règles, en exploitant les failles. Une course absurde à la performance, poussée à l’extrême — mais collective, joyeuse. Sur scène, le Cirque redevient Travail et le Travail un véritable Cirque. 3 .
ESPACE JOB 105 Route de Blagnac Toulouse 31200 Haute-Garonne Occitanie
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English :
As part of La nuit du cirque, Rencontre du Papier et du Livre, and Jeudis de Job
L’événement RISING APE Toulouse a été mis à jour le 2026-08-03 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE
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