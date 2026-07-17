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Rita et Crocodile, Quai des Images, Loudéac

dimanche 26 juillet 2026 · Quai des Images · Loudéac

Rita et Crocodile, Quai des Images, Loudéac

Informations pratiques

Début
dimanche 26 juillet 2026
Fin
dimanche 26 juillet 2026
Lieu
Quai des Images
Adresse
9, boulevard Victor Etienne, Loudéac
Ville
22600 Loudéac
Département
Côtes-d'Armor

Rita et Crocodile Dimanche 26 juillet, 15h00 Quai des Images Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T15:00:00+02:00 – 2026-07-26T15:40:00+02:00
Fin : 2026-07-26T15:00:00+02:00 – 2026-07-26T15:40:00+02:00

Quai des Images 9, boulevard Victor Etienne, Loudéac Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0742#showmovie?id=E13VX »}]
Little films festival – Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger…

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