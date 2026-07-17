Rita et Crocodile, Quai des Images, Loudéac

Informations pratiques

Rita et Crocodile Dimanche 26 juillet, 15h00 Quai des Images Côtes-d’Armor

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-07-26T15:00:00+02:00 – 2026-07-26T15:40:00+02:00

Fin : 2026-07-26T15:00:00+02:00 – 2026-07-26T15:40:00+02:00

Quai des Images 9, boulevard Victor Etienne, Loudéac Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0742#showmovie?id=E13VX »}]

Little films festival – Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger…