AGENDA · Loudéac
Rita et Crocodile, Quai des Images, Loudéac
dimanche 26 juillet 2026 · Quai des Images · Loudéac
Informations pratiques
Rita et Crocodile Dimanche 26 juillet, 15h00 Quai des Images Côtes-d’Armor
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-07-26T15:00:00+02:00 – 2026-07-26T15:40:00+02:00
Fin : 2026-07-26T15:00:00+02:00 – 2026-07-26T15:40:00+02:00
Quai des Images 9, boulevard Victor Etienne, Loudéac Loudéac 22600 Côtes-d’Armor Brittany [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketingcine.com?EMS0742#showmovie?id=E13VX »}]
Little films festival – Rita, petite fille de quatre ans au caractère bien trempé, découvre le monde en compagnie de son fidèle ami, Crocodile qui vit dans une baignoire et qui ne pense qu’à manger…
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