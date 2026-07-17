Rituel 4 : Le Grand Débat, tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine, Bordeaux

Informations pratiques

Rituel 4 : Le Grand Débat Vendredi 2 avril 2027, 19h30 tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine Gironde

Plein : 30€ | Réduit : 15€ | 18-30 ans : 15€ | – 18 ans : 10€ | Partenaires : 20€ | Carte Sénior : 20€ | Carte Jeunes : 10€ | Accompagnateur Cartes Jeunes : 15€ | Ecoles Supérieures : 8€ | Infidèle : 25€ | Plus de tarifs en ligne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-02T19:30:00+02:00 – 2027-04-02T20:30:00+02:00

Fin : 2027-04-02T19:30:00+02:00 – 2027-04-02T20:30:00+02:00

Des deux côtés d’une immense table, deux comédien·nes – Laurent Poitrenaux et Emmanuelle Lafon – se font face. Dans les oreillettes, des extraits de débats dont certaines répliques restent gravées dans la mémoire collective : « Vous n’avez pas le monopole du coeur », « Vous avez tout à fait raison, M. le Premier Ministre ». Une heure durant se rejoue, dans le désordre, un cut-up d’archives de ces face-à-face politiques de l’entre-deux-tours de la présidentielle, de 1974 à nos jours, avec les échanges entre Mitterrand et Chirac, Sarkozy et Royal, ou Le Pen et Macron. Émilie Rousset (Reconstitution : le procès de Bobigny) et Louise Hémon, cinéaste, donnent à la scène les atours d’une émission télé, avec caméras et écrans de retour, pour mieux en saisir toute la théâtralité et la profondeur historique. Car, au fur et à mesure des années, la nature même du débat a changé : réponses raccourcies, paroles coupées sans vergogne. À se demander si désormais, une parole politique s’y échange vraiment.

tnba – Théâtre national de Bordeaux Aquitaine 3 Place Pierre Renaudel, Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://tnba.org/rituel-4-le-grand-debat-02042027-1730 »}]

À l’heure où la campagne présidentielle bat son plein, ce « Grand Débat » tombe à pic ! Émilie Rousset et Louise Hémon y décryptent un rituel propre à la Ve République. Un passionnant éclairage de …