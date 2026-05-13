RIVAGES DU QUATRIÈME SIÈCLE La Paillette Rennes Dimanche 31 mai, 17h00 Ille-et-Vilaine

5€-Majoration de 1€ le jour du spectacle

Charline part de France pour comprendre d’où vient la tâche bleue sur le dos de sa fille. Papa Longoué nous plonge, tel un conteur créole, dans le drame de l’esclavage.

Charline part de France pour comprendre d’où vient la tâche bleue sur le dos de sa fille. Papa Longoué nous plonge, tel un conteur créole, dans le drame de l’esclavage. L’enquête de Charline et le vieux quimboiseur, s’entremêlent comme des lianes de l’Histoire et nous permettent, après plus de quatre siècles d’histoire coloniale, de prendre conscience.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-31T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-31T18:30:00.000+02:00

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http://la-paillette.net

La Paillette 6 Rue Louis Guilloux, 35000 Rennes Bourg l’Évesque – La Touche – Moulin du Comte Rennes 35043 Ille-et-Vilaine



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